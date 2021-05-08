روني ينجح بمهمته الأولى.. دربي كاونتي يبقى في الدرجة الأولى بعد مباراة ملحمية مع شيفيلد

السبت، 08 مايو 2021 - 16:00

كتب : FilGoal

واين روني سعيد ببقاء دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

واين روني سعيد ببقاء دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

بعد مباراة قوية وملحمية مع شيفيلد ويدنيزداي، نجح دربي كاونتي في البقاء بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالجولة الأخيرة من المسابقة تحت قيادة واين روني.

دربي كاونتي تعادل مع شيفيلد ويدنيزداي بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب "برايد بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ46 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد دربي كاونتي للنقطة الـ44 في المركز الـ21 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط، ومستغلا تعادل روتيردام مع كارديف سيتي بهدف لكل فريق في مباراة أخرى.

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من جهة أخرى، هبط شيفيلد ويدنيزداي إلى الدرجة الثانية بعدما رفع التعادل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ24 والأخير.

وخاض شيفيلد ويدنيزداي المسابقة هذا الموسم، محروما من 6 نقاط بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كانوا سببا في هبوطه للدرجة الثانية.

وتعد التجربة هي الأولى لـ واين روني تدريبيا بعدما اعتزل كرة القدم هذا الموسم بقميص دربي كاونتي.

أسطورة مانشستر يونايتد بدأ الموسم لاعبا ومدربا في صفوف دربي كاونتي، بل وسجل هدف فوز فريقه على نوريتش سيتي في الجولة الرابعة من كرة ثابتة، قبل أن يخوض آخر مبارياته مع كرة القدم يوم 25 نوفمبر الماضي أمام ميدلسبره.

صاحب الـ35 عاما تولى تدريب الفريق بشكل كامل بعد ذلك، وقرر رفع اسمه من قائمة اللاعبين.

وكمدرب، قاد روني الفريق في 35 مباراة. فاز في 10 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 17 مباراة.

في النهاية، تفادى دربي كاونتي الهبوط، فيما هبطت فرق ويكومب وانديررز، وروتيردام وشيفيلد ويدنيزداي إلى دوري الدرجة الثانية.

أما في الصدارة، فتأهل فريقا نورويتش، وواتفود إلى الدوري الممتاز مباشرة.

وسيلعب فرق برينتفورد، وسوانزي سيتي، وبارنسلي، وبورنموث ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يكون النهائي يوم 29 مايو الجاري.

واين روني دربي كاونتي
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