نبيه: ظهرنا بشكل جيد أمام سموحة.. ونركز الآن على القمة

يرى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز على سموحة كان في غاية الأهمية، نظراً لقوة الفريق المنافس وخوضه اللقاء بشكل هجومي صريح.

وأضاف نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة، والفريق ظهر بشكل طيب خصوصاً في الشوط الأول من اللقاء".

وأضاف "الحفاظ على النتيجة والحصول على الثلاث نقاط كان أهم ما في الأمر".

نبيه أتبع "نسعى إلى علاج الأخطاء خلال الفترة المقبلة، وهناك رضا عن الأداء والنتيجة بشكل عام".

واستمر "أغلقنا ملف مباراة سموحة بشكل نهائي، وكل تركيزنا الآن على مواجهة الأهلي التي نسعى إلى حسمها لصالحنا".

نبيه أتم "الجهاز الفني يسعى إلى وصول اللاعبين إلى أفضل شكل فني وبدني قبل مباراة القمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.