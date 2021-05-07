استراحة قمة السعودية – الشباب (1)-(3) الهلال.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 07 مايو 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

جوميز - الشباب - الهلال - الصورة من الحساب الرسمي للدوري السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الشباب والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

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دربي مدينة الرياض بين الشباب والهلال هذه المرة سيكون على قمة الدوري. الفريقان يتقاسمان صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة قبل اللقاء، وقبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

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نهاية الشوط الأول

ق. 47 جووول ثاااالث. لوتشيانو فييتو يقطع الكرة من إيجور ليشنوفيسكو وينفرد ويسدد الكرة ساقطة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 45 أوووه طرد إيفر بانيجا بالإنذار الثاني بسبب الاعتراض على ستيفان كوفاتش حكم المباراة الروماني.

ق. 35 تمريرة راااائعة إلى كريستيان جوانكا الذي انفرد تماااما، لكنه فضل التمرير إلى إيجالي، ليقطعها محمد جحفلي في منتصف الطريق ببراعة.

ق. 28 تصويبة قوووية من إيجالو يتصدى لها المعيوف وترتد إلى سيبا الذي يسدد ويبعدها الدفاع إلى ركنية.

ق. 24 جووووول ثاااني للهلال. جوميز يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 22 ركلة جزاااء للهلال بعد لمسة يد على حسان تمباكتي. جيوفنكو حاول مراوغة تمباكتي وحسان قطعها بيده. الحكم عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء.

ق. 15 ركنية جديدة ينفذها جيوفنكو وتمر من الجميع وكاد يسجل علي آل بليهي منها، لكن الحارس زيد البوادري ينفذها من قدمه من قبله في اللحظة الأخيرة.

ق. 14 تصويبة قوية من جوانكا، يتصدى لها عبد الله المعيوف حارس الهلال بصعوبة.

ق. 4 جوووول التعااادل سريعا. تمريرة من إيجور ليشونسينكو إلى فابيو مارتينيز الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل.

ق. 3 جووول أووول للهلال. ركنية نفذها جيوفنكو، وقابلها جوميز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

دوري كأس الأمير السعودي الشباب الهلال
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