مباشر قمة السعودية – الشباب (1)-(1) الهلال.. التعااادل سريعا

الجمعة، 07 مايو 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الشباب والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

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ق. 4 جوووول التعااادل سريعا. تمريرة من كوانكا إلى مارتينيزي الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل.

ق. 3 جووول أووول للهلال. ركنية نفذها جيوفنكو، وقابلها جوميز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

دوري كأس الأمير السعودي الشباب الهلال
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