مباشر قمة السعودية – الشباب (1)-(1) الهلال.. التعااادل سريعا
الجمعة، 07 مايو 2021 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الشباب والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.
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ق. 4 جوووول التعااادل سريعا. تمريرة من كوانكا إلى مارتينيزي الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل.
د5' هدف لـ الشباب! ⚽#فابيو يسجل التعادل#الشباب 1 : 1 #الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/qW0v4iRkt5— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
ق. 3 جووول أووول للهلال. ركنية نفذها جيوفنكو، وقابلها جوميز برأسية في المرمى مسجلا الأول.
د3' هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#الشباب 0 : 1 #الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/jk4QuM4eZ1— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
بداية المباراة