مباشر قمة السعودية – الشباب (1)-(1) الهلال.. التعااادل سريعا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الشباب والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ق. 4 جوووول التعااادل سريعا. تمريرة من كوانكا إلى مارتينيزي الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل.

ق. 3 جووول أووول للهلال. ركنية نفذها جيوفنكو، وقابلها جوميز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة