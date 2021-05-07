قائمة برشلونة – برايثوايت يتلقى الضوء الأخضر ويتواجد أمام أتليتكو مدريد

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني غدا السبت.

وشهدت القائمة عودة المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الذي حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنادي.

ولا تشهد القائمة غيابات باستثناء الإصابات الطويلة المتمثلة في أنسو فاتي وفيليبي كوتينيو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ76 نقطة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، لكنه يتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – سيرجينيو ديست – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – إلايش موريبا – ريكي بويج – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو