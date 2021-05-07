فرج عامر: سموحة يريد إعادة مباراته ضد الزمالك وإيقاف محمد الحنفي

الجمعة، 07 مايو 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

طارق حامد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في سموحة

طارق حامد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في سموحة

أعلن فرج عامر رئيس سموحة رغبة ناديه في إعادة مباراة الفريق التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس بسبب تجاهله احتساب ركلة جزاء لصالحهم.

وخسر سموحة من الزمالك في استاد القاهرة بهدفين لهدف في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "سموحة يطالب باعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة".

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وأضاف "خاصة أن هذة ليست المرة الأولي التي يصر الحكم محمد الحنفي على عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لنادي سموحة بالرغم من تنبية الڤار له".

سموحة يطالب باعادة المباراةًالتي اقيمت امس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز وايقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهلة احتساب...

Posted by Farag Amer on Friday, May 7, 2021

ولا تعد هذه هي السابقة الأولى التي يتم فيها طلب إعادة مباراة في الدوري خلال الموسم الجاري.

إذ أن الزمالك طلب إعادة مباراته مع بيراميدز بسبب ارتكاب خطأ فني منع استكمال اللقاء لنهايته وفقا للوقت المحتسب بدل الضائع وفقا لما قاله إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للنادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

هذا قبل أن يتقدم بيراميدز بطلب رسمي لاتحاد الكرة يتضمن موافقته على ما أعلنه الزمالك بإعادة المباراة.

وأشار بيراميدز إلى أنه كان صاحب الأفضلية خلال اللقاء وتعرض لظلم فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها الزمالك بجانب التغاضي عن طرد طارق حامد مع بداية الشوط الثاني. (طالع التفاصيل)

سموحة الزمالك فرج عامر في الدوري
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