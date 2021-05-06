اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري

الخميس، 06 مايو 2021 - 01:38

كتب : FilGoal

محمد شريف

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد من طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب.

أصدر النادي الأهلي بيانا، يطالب فيه بتعيين حكام أجانب لكافة مبارياته في الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة القمة بحكام مصريين. التحكيم المصري بخير. وارد وجود خطأ أو اثنين في المباريات، لكن التحكيم بخير ويجب على اتحاد الكرة والأندية مساندتهم".

أخبار متعلقة
فرج عامر لـ في الجول: نثق في التحكيم رغم الضغوط.. ونريد تكرار إنجاز الفوز على الأهلي أمام الزمالك تعرف على طاقمي حكام مباراتي الزمالك وسموحة.. والاتحاد مع الأهلي قائمة الاتحاد – عاشور وعمار حمدي والحناوي يتواجدون أمام الأهلي منافس الأهلي - صنداونز يبتعد في صدارة الدوري.. وإصابة زواني وميكوليس

وأضاف "القمة الأولى نجحت تحكيميا، ونأمل أيضا نجاح المباراة المقبلة".

وعن طلب الأهلي حكام أجانب لمبارياته مع تحمله للتكاليف، قال مجاهد "الأمر ليس ماديا. ربما الفرق ترى بأن مستوى الحكام ليس جيدا ويوجد فريق قادر على استقدام حكام أجانب وفريق آخرغير قادر، وإذا واقفت سيكون هذا غير عادلا".

مجاهد انتقل للحديث عن إيقاف جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، فقال "لا أظن إن لجنة الحكام قررت إيقاف جهاد جريشة. لا أعرف ولم أسألهم من الأساس لأن الأمر لا يخصني أنا، لكن لا أظن إنهم قرروا إيقافه".

وعن استكمال الدوري وقت الأولمبياد، قال مجاهد "بعض الأندية وافقت على رأسهم المصري رغم أنه يملك كريم العراقي سيغيب عنهم وقتها. في المقابل بعض الأندية رفضت مثل إنبي وسموحة وبيراميدز والاتحاد".

وأتبع "سننتظر القرار الرسمي من كاف بشأن تأجيل تصفيات كأس العالم في يونيو".

وأكمل "إذا استطعنا الاستفادة بوضع بعض المباريات في يونيو بدلا من فترة التوقف، وقتها سنحاول تعديل إطار الدوري بوضع مباراتي الأهلي المؤجلتين مع أسوان ومصر للمقاصة، وقد ننهي الدوري في 30 أغسطس ونكون قد وفرنا مدة شهر".

وأخيرا، تطرق مجاهد للحديث عن اختفاء التماس الزمالك لعقوبة إمام عاشور لاعب الفريق، فأتم تصريحاته "ما مصلحة اتحاد الكرة لإخفاء تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور؟ قلت من قبل، ليأتي أي موظف من الزمالك وإذا وجدنا أي ورقة تثبت تقدم الزمالك بأي مذكرة التماس حتى لو لم تسدد رسومها، سننظر فيها".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء غد الخميس، فيما يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري.

في الدوري إمام عاشور الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشيني قبل مواجهة إسبانيا: هذا الخطأ سيكلف إيطاليا الكثير 19 دقيقة | يورو 2020
خبر في الجول - الأهلي يدرس سفر وليد سليمان إلى المغرب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) مصر للمقاصة.. تهديد فيومي أول ساعة | الدوري المصري
إنريكي: لا زلنا في وسط الامتحان ساعة | يورو 2020
مؤثرون في يورو 2020 ساعة | تقرير في الجول
فحص طبي لرباعي المنتخب الأولمبي.. وحصول الشناوي والونش ومجدي على اللقاح 2 ساعة | مصر
تنس - أنس جابر تكتب التاريخ وتتأهل لربع نهائي ويمبلدون 2 ساعة | رياضات أخرى
رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 2 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 3 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 4 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة
قد ينال إعجابك