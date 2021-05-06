اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد من طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب.

أصدر النادي الأهلي بيانا، يطالب فيه بتعيين حكام أجانب لكافة مبارياته في الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة القمة بحكام مصريين. التحكيم المصري بخير. وارد وجود خطأ أو اثنين في المباريات، لكن التحكيم بخير ويجب على اتحاد الكرة والأندية مساندتهم".

وأضاف "القمة الأولى نجحت تحكيميا، ونأمل أيضا نجاح المباراة المقبلة".

وعن طلب الأهلي حكام أجانب لمبارياته مع تحمله للتكاليف، قال مجاهد "الأمر ليس ماديا. ربما الفرق ترى بأن مستوى الحكام ليس جيدا ويوجد فريق قادر على استقدام حكام أجانب وفريق آخرغير قادر، وإذا واقفت سيكون هذا غير عادلا".

مجاهد انتقل للحديث عن إيقاف جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، فقال "لا أظن إن لجنة الحكام قررت إيقاف جهاد جريشة. لا أعرف ولم أسألهم من الأساس لأن الأمر لا يخصني أنا، لكن لا أظن إنهم قرروا إيقافه".

وعن استكمال الدوري وقت الأولمبياد، قال مجاهد "بعض الأندية وافقت على رأسهم المصري رغم أنه يملك كريم العراقي سيغيب عنهم وقتها. في المقابل بعض الأندية رفضت مثل إنبي وسموحة وبيراميدز والاتحاد".

وأتبع "سننتظر القرار الرسمي من كاف بشأن تأجيل تصفيات كأس العالم في يونيو".

وأكمل "إذا استطعنا الاستفادة بوضع بعض المباريات في يونيو بدلا من فترة التوقف، وقتها سنحاول تعديل إطار الدوري بوضع مباراتي الأهلي المؤجلتين مع أسوان ومصر للمقاصة، وقد ننهي الدوري في 30 أغسطس ونكون قد وفرنا مدة شهر".

وأخيرا، تطرق مجاهد للحديث عن اختفاء التماس الزمالك لعقوبة إمام عاشور لاعب الفريق، فأتم تصريحاته "ما مصلحة اتحاد الكرة لإخفاء تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور؟ قلت من قبل، ليأتي أي موظف من الزمالك وإذا وجدنا أي ورقة تثبت تقدم الزمالك بأي مذكرة التماس حتى لو لم تسدد رسومها، سننظر فيها".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء غد الخميس، فيما يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري.