إنجلترا تعادل إسبانيا.. تعرف على نهائيات دوري أبطال أوروبا بين فريقين من نفس البلد
الخميس، 06 مايو 2021 - 00:07
كتب : FilGoal
أقصى تشيلسي نظيره ريال مدريد ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ويواجه مانشستر سيتي.
ليكون نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 إنجليزيا خالصا.
وللمرة الثالثة سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقين من إنجلترا.
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