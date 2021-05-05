كورتوا: من الصعب خلق فرص ضد تشيلسي.. وهذا كان خطأنا

أشاد ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق بالفريق الإنجليزي بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز تشيلسي اليوم الأربعاء على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ستامفورد بريدج ليتأهل إلى النهائي ويضرب موعدا ناريا مع مانشستر سيتي.

وتحدث كورتوا عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "تلقينا هدفا وكان هناك فرصة واضحة لكريم بنزيمة لكننا لم نسجل".

وأردف "بعدما تلقينا الهدف لم يكن ذلك هاما وعرفنا أننا نحتاج لتسجيل هدفا للتعادل".

واستدرك "وفي الشوط الثاني لم نستطع خلق المساحات وهذا ما صنع الفارق".

وأردف الحارس البلجيكي "أعتقد أنه من الصعب أن تخلق الفرص أمام تشيلسي خلال الموسم الجاري، وكنا نعرف أن المهمة غاية في الصعوبة وحاولنا تسجيل هدفا لكننا لم نستطع وهذا كان خطأنا في المباراة".