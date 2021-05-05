مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الجونة.. مصر للمقاصة (0)-(0) طلائع الجيش

يستضيف الإسماعيلي فريق الجونة بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 25 نقطة.

أما مصر للمقاصة ففي المركز العاشر برصيد 26 نقطة لكن من 18 مباراة، وطلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

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الإسماعيلي × الجونة

انطلاق المباراة

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مصر للمقاصة × طلائع الجيش

انطلاق المباراة