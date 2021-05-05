مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الجونة.. مصر للمقاصة (0)-(0) طلائع الجيش

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 21:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

يستضيف الإسماعيلي فريق الجونة بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 25 نقطة.

أما مصر للمقاصة ففي المركز العاشر برصيد 26 نقطة لكن من 18 مباراة، وطلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

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الإسماعيلي × الجونة

انطلاق المباراة

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مصر للمقاصة × طلائع الجيش

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي الجونة طلائع الجيش مصر للمقاصة
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