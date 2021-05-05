مباشر ليلة الأبطال – تشيلسي (1) - (0) ريال مدريد.. هافيرتز يهدر انفرادا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق65: تسددة قوية من هازارد تصدى لها ميندي وحولها لركلة ركنية.

ق62: تبديلان لريال مدريد بمشاركة فيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو بدلا من فيرلاند ميندي وفينيسيوس جونيور.

ق60: يا ربااااه انفراد تام لتشيلسي لكن هافيرتز سدد الكرة بطريقة سيئة وتصدى له كورتوا.

ق53: بينية رائعة بالكعب من فيرنر لكن ماسون ماونت سدد بغرابة خارج الملعب.

ق52: رأسية خطيرة من تياجو سيلفا مرت أعلى مرمى ريال مدريد بقليل.

ق48: يا ربااااه العارضة تحرم تشيلسي من فرصة هدف ثاني من رأسية قوية من هافيرتز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق35: يا ربااااه رأسية جميلة من بنزيمة تألق ميندي وحولها لركلة ركنية.

ق28: جوووووووول أول لتشيلسي برأسية من فيرنر بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة إثر تسديدة ساقطة من هافيرتز وسددها برأسه بسهولة في الشباك.

ق26: تسديدة قوية من بنزيمة حولها ميندي لركلة ركنية بتألق كبير.

ق18: جووول؟ لا هدف غير محتسب لتشيلسي بداعي التسلل على فيرنر.

ق17: تسديدة من مودريتش تصدى لها ميندي.

ق12: تسديدة من روديجير تصدى لها كورتوا تلاها تسديدة أخرى من ماونت حولها كورتوا لركلة ركنية.

ق11: تسديدة من كروس تصدى لها ميندي بثبات.

انطلاق المباراة.