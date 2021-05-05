احتفالات لاعبو إنتر بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الـ 19

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبو إنتر بالفوز بلقب الدوري الإيطالي

أقام نادي إنتر ميلان احتفالا مصغرا قبل بداية تدريبات الفريق بعد حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وعاد لاعبو النيراتزوري للتدريبات لأول مرة مطلع الأسبوع الحالي بعدما توجوا بلقب الدوري يوم الأحد الماضي عقب تعادل أتالانتا مع ساسولو.

وشهدت الاحتفالات حضور ستيفان زيهانج رئيس النادي والتقاط الصور الرسمية للاحتفالات بلقب الإسكوديتو الذي يحمل رقم 19 في تاريخ النادي.

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ويمتلك إنتر 4 مباريات في الدوري الإيطالي ليخوضها أمام سامبدوريا وروما ويوفنتوس وأودينيزي.

ويتصدر الأفاعي الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أتالانتا ويوفنتوس وميلان أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 69 نقطة.

إنتر الدوري الإيطالي في إيطاليا
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