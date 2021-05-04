مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: هذا ما عابنا في الذهاب ضد تشيلسي.. قادرون على الفوز بالثنائية

ما سبب بداية ريال مدريد المهتزة أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ توني كروس لاعب خط وسط الفريق الملكي يجيب.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتحدث كروس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قبل مواجهة تشيلسي غدا الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل بهدف لمثله ذهابا في إسبانيا قائلا: "لم نضغط على دفاعهم جيدا".

وأوضح "استطاع تشيلسي الاستفادة من ذلك الأمر فهو يمتلك جودة في الهجوم، ولكننا بعد ذلك تعاملنا معهم بشكل جيد".

وأردف "نحن ندافع بشكل جيد وللتأهل إلى النهائي علينا تقديم المزيد في المباريات وأؤمن بأننا نستطيع القيام بذلك ونحن على أتم الاستعداد".

وشدد اللاعب الألماني "علينا أن نصع فرصا أكثر مما فعلنا في لقاء الذهاب".

وعن إمكانية الظفر بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قال كروس: "نؤمن بذلك، فنحن مررنا بموسم صعب وكان هناك العديد من الإصابات وتذبذب في مستوانا، ولكننا الآن ننافس على بطولتين".

وأردف "ما حدث في الموسم قد حدث والآن ننافس للظفر بالثنائية وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال".

وعن الهزيمة من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 حينما كان يلعب مع بايرن ميونيخ قال: "قبل الانتصار يجب أن تعاني وأنا عانيت كثيرا في تلك المباراة".

وأشاد كروس بنجولو كانتي لاعب تشيلسي وقال: "لاعب رائع ولدين قوية بدنية كبيرة".

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لمثله للتأهل إلى النهائي.