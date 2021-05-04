مباشر ليلة الأبطال – مانشستر سيتي (1) - (0) سان جيرمان.. محرز جوووووووول

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي تقام في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق20: فرصة خطيرة أخرى لسان جيرمان دي ماريا خطف الكرة واستغل خروج إيدرسون من مرماه وسدد بيسراه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق17: يا رباااه العارضة تحرم ماركينيوس من التعادل برأسية قوية بعد عرضية من دي ماريا.

ق15: ركلة حرة لسان جيرمان من أمام منطقة جزاء سيتي بعد عرقلة نيمار.

ق11: جووووووووووووول محرز بوووووم تابع كرة مرتدة من دفاع سان جيرمان إثر تصديه لتسديدة دي بروين ويسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

ق8: الحكم يلغي قراره ولا توجد ركلة جزاء لسان جيرمان بعدما شاهد الإعادة وتأكد من أن الكرة لمست كتف زينشينكو وليس يده.

ق7: ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمس الكرة ليد زينشينكو والحكم يقرر مشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق5: الثلج يغطي ملعب الاتحاد وصعوبة كبيرة في نقل الكرة بسهولة.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي سان جيرمان ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي ضد البنك الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير قطري: الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي يوم 28 مايو 18 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك - عبد الشافي يشارك بعد الشفاء من فيروس كورونا 20 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: هذا ما عابنا في الذهاب ضد تشيلسي.. قادرون على الفوز بالثنائية 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول: متى يصدر قرار تأجيل تصفيات المونديال.. والمواعيد المقترحة 46 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أرفع قبعتي لكل لاعبي فريقي بسبب ما حدث.. ولن أخاطر براموس 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كابيللو: مورينيو لا يكفي لضمان فوز روما 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون أدركوا ثقافة الفوز بعد انتصارنا على المصري والإنتاج ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك