مباشر ليلة الأبطال – مانشستر سيتي (1) - (0) سان جيرمان.. محرز جوووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي تقام في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق20: فرصة خطيرة أخرى لسان جيرمان دي ماريا خطف الكرة واستغل خروج إيدرسون من مرماه وسدد بيسراه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق17: يا رباااه العارضة تحرم ماركينيوس من التعادل برأسية قوية بعد عرضية من دي ماريا.

ق15: ركلة حرة لسان جيرمان من أمام منطقة جزاء سيتي بعد عرقلة نيمار.

ق11: جووووووووووووول محرز بوووووم تابع كرة مرتدة من دفاع سان جيرمان إثر تصديه لتسديدة دي بروين ويسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

ق8: الحكم يلغي قراره ولا توجد ركلة جزاء لسان جيرمان بعدما شاهد الإعادة وتأكد من أن الكرة لمست كتف زينشينكو وليس يده.

ق7: ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمس الكرة ليد زينشينكو والحكم يقرر مشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق5: الثلج يغطي ملعب الاتحاد وصعوبة كبيرة في نقل الكرة بسهولة.

انطلاق المباراة.