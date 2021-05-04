الزمالك: نتمسك بإعادة مباراة بيراميدز.. ونحن أكثر ناد تعرضا للظلم التحكيمي

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك إن فريقه يتمسك بإعادة مباراة بيراميدز، وشدد على معاناة الفريق من ضغط المباريات والإجهاد.

وقال إبراهيم عبد الله عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "نتمسك بإعادة مباراة بيراميدز لارتكاب خطأ فني منع استكمال اللقاء لنهايته وفقا للوقت المحتسب بدل الضائع".

وأضاف "طلبنا ليس بلطجة، بل تمسكا باللوائح والقوانين، فالوقت المحتسب بدل الضائع ليس هبة أو منحة من الحكم بل جزء أصيل من صلاحياته القانونية".

وتابع "طلب إعادة المباراة يحقق أيضا مبدأ تكافؤ الفرص ويخلق إثارة ومنافسة من شأنها زيادة العقود الإعلانية مما يعود بالنفع على الجميع".

وواصل "لقد راقبت ما قاله المتحدث الرسمي للنادي عمرو الدردير بشأن تعمد الحكم إبراهيم نور الدين إهدار الوقت ففي كل مرة يطلق صافرته لتتسلط الكاميرات عليه، ووجدت أن الزمالك يلعب بالفعل 60 دقيقة ".

وأردف "نحن نلعب أيضا كل 72 ساعة، ونتعرض لنفس ضغط المباريات، الجماهير لا تتقبل خطأ الحكام المصريين بعكس الحكم الأجنبي، لا أعترض على الحكم المصري بل أخشى عليه من هجوم الجماهير".

وأكمل "هل تطبق اللوائح على الزمالك فقط؟ ماذا قال خبراء التحكيم عن الوقت بدل الضائع الذي لم يكتمل في مباراة بيراميدز؟".

واستدرك "كل مرة يتغاضى الحكم عن ركلة جزاء ويستدعيه حكم تقنية الفيديو ويحرجه، ثم نجد من يقول إن الزمالك حصل على 5 ركلات جزاء بسبب الـ VAR".

وشدد "نحن أكثر ناد تعرضا للظلم التحكيمي، نحاول أن نلتزم ضبط النفس ولا نتجاوز، لكن لن نفرط في حقوق النادي، نحن مسؤولون ورجال دولة لكننا في النهاية جماهير".

وعن أزمة إيقاف إمام عاشور أوضح "طلبنا إعادة النظر في عقوبة إمام عاشور، هل ضرب أحدا بالنار؟ هناك مبدأ قانوني أن تكون العقوبة توازي حجم الخطأ، ومع رفضي التام للسلوك، لكن هذا يحدث كثيرا في غرف خلع الملابس أثناء احتفالات اللاعبين".

وتابع "تقدمنا بتظلم في المواعيد القانونية، لكنه تاه في الاتحاد لعدم تجانس لجانه، ولدينا تاريخ الفاكس وكذلك أرسلنا التظلم يدويا، لكن اتحاد الكرة يختلق أزمات مع الزمالك لإثارة جماهيره، لابد من وقفة".

وأتم "فوجئنا أيضا بتأجيل بعض المباريات، وكذلك إسناد القمة لتحكيم مصري وغيرها من القرارات العجيبة".