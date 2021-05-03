انتهت - المحلة (1)-(0) الأهلي
الإثنين، 03 مايو 2021 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الـ19 للدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز غزل المحلة بهدف دون رد
ق 85: نزول صلاح محسن بدلا من محمد هاني
ق 76: نزول مروان محسن بدلا من محمد شريف
ق 74: تسديدة قوية من أفشة يمسك بها الحارس
ق 66: نزول والتر بواليا بدلا من السولية
ق 63: هجمية خطيرة من يحيى حامد
نزول وليد سليمان بدلا من طاهر ومحمود وحيد بدلا من بيكهام
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم المحلة بهدف دون رد
ق 35: جوووول هدف أول للغزل عن طريق أشرف سيد بتسديدة صاروخية
ق 33: نزول يحيى حامد بدلا من هاني عادل
ق 30: سيطرة حمراء دون خطورة
ق 15: تسديدة قوية من الشحات والحارس ينقذ الكرة
ق 15: محاولات من الغزل غير مكتملة أمام مرمى الشناوي
ق 5: هجمة خطيرة للأهلي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أفشة سريعا إلى الشحات ليسدد والحارس يبعد الكرة لركنية
انطلاق المباراة