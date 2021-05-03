استراحة الدوري المصري - المحلة (1)-(0) الأهلي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

أليو ديانج - غزل المحلة - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الـ19 للدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بتقدم المحلة بهدف دون رد

ق 35: جوووول هدف أول للغزل عن طريق أشرف سيد بتسديدة صاروخية

ق 33: نزول يحيى حامد بدلا من هاني عادل

ق 30: سيطرة حمراء دون خطورة

ق 15: تسديدة قوية من الشحات والحارس ينقذ الكرة

ق 15: محاولات من الغزل غير مكتملة أمام مرمى الشناوي

ق 5: هجمة خطيرة للأهلي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أفشة سريعا إلى الشحات ليسدد والحارس يبعد الكرة لركنية

انطلاق المباراة

غزل المحلة الأهلي الدوري المصري
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