انتهت في الدوري – إنبي (2) (0) مصر للمقاصة.. فوز الفريق البترولي
الأحد، 02 مايو 2021 - 21:26
كتب : FilGoal
يستضيف نادي إنبي نظيره نادي مصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت في الجولة 19 للدوري المصري.
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نهاية اللقاء
ق93: كريم طارق يسجل الهدف الثاني لإنبي
ق65: هدف أول لإنبي عن طريق دينوبيتر جودي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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