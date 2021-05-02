انتهت في الدوري – إنبي (2) (0) مصر للمقاصة.. فوز الفريق البترولي

الأحد، 02 مايو 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

فريق إنبي

فريق إنبي

يستضيف نادي إنبي نظيره نادي مصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت في الجولة 19 للدوري المصري.

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نهاية اللقاء

ق93: كريم طارق يسجل الهدف الثاني لإنبي

ق65: هدف أول لإنبي عن طريق دينوبيتر جودي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

إنبي مصر للمقاصة في الدوري
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