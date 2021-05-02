انتهت في الدوري – إنبي (2) (0) مصر للمقاصة.. فوز الفريق البترولي

في الجول يكشف غيابات الزمالك ضد الجيش الرواندي

الزمالك: زيزو اخترع بندا في عقده.. ولدينا حقوق مالية منه تصل لـ 20 مليون

خبر في الجول - جلسة في بترول أسيوط لإتمام الاتفاق مع رضا شحاتة