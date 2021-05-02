مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0) (0) برشلونة.. تهديد جديد للخفافيش

يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة 34 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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ق.26 تهيدد جديد للخفافيش! جايا يمرر كرة رائعة نحو راتشيتش القادم من الخلف، لكن تسديدة الصربي تصل إلى أحضان تير شتيجن

ق.20 فرصة خطيرة لـ فالنسيا! جيديش يهرب ويمرر نحو جايا الذي يسدد بجوار القائم بشكل غريب

ق.12 ميسي يرسل عرضية رائعة نحو أراوخو لكن سيليسن يتصدى أمام زملائه السابقين

ق.10 رأسية من جريزمان تعلو العارضة

ق.3 تهديد مبكر وعمل جماعي رائع لـ برشلونة بين ميسي وجريزمان ودي يونج الذي مرر إلى بيدري والأخير سدد كرة بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل