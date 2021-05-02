فاروق جعفر لـ في الجول: أنا المسؤول عن ملف الكرة في الزمالك بالتعاون مع عماد عبد العزيز

الأحد، 02 مايو 2021 - 19:33

كتب : بسام أبوبكر

فاروق جعفر

كشف فاروق جعفر رئيس اللجنة العليا لقطاعات كرة القدم في الزمالك عن عقد جلسة بينه وبين عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض منذ عدة أيام.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "عقدت جلسة منذ يومين مع عماد عبد العزيز رئيس الزمالك بحضور مسؤولي النادي".

وأضاف "عماد عبد العزيز أكد لهم خلال الجلسة أنني المسؤول معه عن ملف كرة القدم بشكل عام في نادي الزمالك".

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وواصل "توليت مهمتي في نادي الزمالك ومنصب رئيس اللجنة العليا لقطاعات كرة القدم بقرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل خدمة النادي".

وأتم تصريحاته "أمامنا مهمة صعبة وهي خدمة نادي الزمالك وتوفير كل احتياجات فريق كرة القدم".

الزمالك فاروق جعفر
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