قائمة الزمالك - انضمام جنش وعودة عواد لمواجهة بيراميدز.. وغياب عبد الله جمعة

السبت، 01 مايو 2021 - 23:53

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

انضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز مساء الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة.

وغاب جنش عن مران الزمالك الأخير استعدادا لمواجهة بيراميدز بسبب الإصابة واكتفى بالتدريبات التأهيلية.

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كما عاد محمد عواد للظهور في قائمة فريقه بعد الغياب عن المباريات السابقة.

واستمر ظهور أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للمباراة الثانية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام المقاولون العرب.

بينما غاب عبد الله جمعة عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

في الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف - إسلام جابر - محمود عبدالعزيز - أحمد سيد زيزو - شيكابالا - أشرف بنشرقي .

الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

الزمالك بيراميدز محمد عواد
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