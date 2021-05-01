مواصلة القتال على مقعد لدوري الأبطال.. "تشالهان أوجلو 50" يقود ميلان للفوز على بينفينتو

السبت، 01 مايو 2021 - 23:00

كتب : محمد يسري

لاعبو ميلان ضد بينفينتو

فاز ميلان على بينفينتو بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة 34 للدوري الإيطالي.

تقدم هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 6 بعدما تبادل الكرة مع ألكسيس ساليمايكيرس وسدد على يسار لورينزو مونتيبو حارس بينفينتو بقوة.

وأضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما تابع تسديدة زلاتان إبراهيموفيتش ووضعها في المرمى بسهولة.

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان يبدأ مفاوضات ضم دي بول تقارير: ميلان لن يقيل بيولي وكيله: جورجينيو مهتم بـ يوفنتوس وإنتر وميلان سيظل في الملاعب حتى بعد الـ40.. ميلان يجدد تعاقد إبراهيموفيتش توتوسبورت: ميلان يمنح دوناروما مهلة أخيرة

فوز ميلان رفع رصيده للنقطة 69 ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت خلف إنتر الذي يتصدر بـ 82 وبات في حاجة لـ3 نقاط للفوز بالدوري.

واقترب ميلان من معادلة أعلى عدد للنقاط حققه في الدوري منذ موسم 2012-2013.

ووصل ميلان للنقطة 72 في موسم 2012-2013، ويحتاج لـ3 نقاط لمعادلة الرقم ولـ6 نقاط لكسره من أصل 12 نقطة متاحة ومتبقية هذا الموسم.

ويتنافس ميلان مع أتالانتا (68 نقطة) ونابولي ويوفنتوس (66 نقطة) على البطاقات الثلاث المتبقية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا -بعدما ضمن إنتر التأهل- لكن جميع الفرق السابقة لعبت 33 مباراة فقط.

أما لاتسيو الذي يحتل المركز السادس بـ61 نقطة، فلعب 32 مباراة فقط.

بينما تجمد رصيد بينفينتو عند النقطة 31 ليحتل المركز الثامن عشر ويتعقد موقفه من البقاء في الدوري.

ويعد هدف هاكان تشالهان أوجلو هو رقم 50 له في الدوريات الخمس الكبرى.

ليصبح رابع لاعب تركي يسجل 50 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى بعد مولود إردينج (92 هدفا) ونيهات قهوجي (76 هدفا) وهليل ألتينتوب (67 هدفا).

ويلعب ميلان ضد يوفنتوس في الجولة المقبلة، فيما يلعب بينفينتو ضد كالياري.

الدوري الإيطالي ميلان بينفينتو
نرشح لكم
كيليني: لسنا نادمين على وضعنا في الدوري الإيطالي رويترز: شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان.. والموعد المرتقب لإتمام الصفقة أليجري للاعبيه: يجب ألا نشعر بأي ندم الآن كيليني يعلن موعد نهاية مسيرته الدولية مع إيطاليا كين ينقذ يوفنتوس في الوقت القاتل وينصره على ساسولو ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا قاتلة على حساب لاتسيو انتهت في إيطاليا - لاتسيو (1)(2) ميلان إمبولي يقلب النتيجة على نابولي ويخرجه من سباق لقب الدوري الإيطالي
أخر الأخبار
الأهلي يجدد لـ ثريا محمد 4 مواسم 2 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس اتحاد جدة يرد على موعد عودة حجازي للملاعب 22 دقيقة | المحترفون
كيليني: لسنا نادمين على وضعنا في الدوري الإيطالي 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
المصري لـ في الجول: ندرس جدوى المشاركة في البطولات الإفريقية 40 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباراة غيرت مسيرتي - مجدي عبد العاطي.. هدفان ومكافأة من طه بصري ساعة | الدوري المصري
تعرض مدرب نهضة بركان لحادث سير وإصابته في العمود الفقري ساعة | الكونفدرالية
مستشهدا بـ صلاح وماني.. لاعب فياريال: من الصعب معرفة نقاط ضعف ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي