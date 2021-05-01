مواصلة القتال على مقعد لدوري الأبطال.. "تشالهان أوجلو 50" يقود ميلان للفوز على بينفينتو

فاز ميلان على بينفينتو بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة 34 للدوري الإيطالي.

تقدم هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 6 بعدما تبادل الكرة مع ألكسيس ساليمايكيرس وسدد على يسار لورينزو مونتيبو حارس بينفينتو بقوة.

وأضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما تابع تسديدة زلاتان إبراهيموفيتش ووضعها في المرمى بسهولة.

فوز ميلان رفع رصيده للنقطة 69 ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت خلف إنتر الذي يتصدر بـ 82 وبات في حاجة لـ3 نقاط للفوز بالدوري.

واقترب ميلان من معادلة أعلى عدد للنقاط حققه في الدوري منذ موسم 2012-2013.

ووصل ميلان للنقطة 72 في موسم 2012-2013، ويحتاج لـ3 نقاط لمعادلة الرقم ولـ6 نقاط لكسره من أصل 12 نقطة متاحة ومتبقية هذا الموسم.

ويتنافس ميلان مع أتالانتا (68 نقطة) ونابولي ويوفنتوس (66 نقطة) على البطاقات الثلاث المتبقية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا -بعدما ضمن إنتر التأهل- لكن جميع الفرق السابقة لعبت 33 مباراة فقط.

أما لاتسيو الذي يحتل المركز السادس بـ61 نقطة، فلعب 32 مباراة فقط.

بينما تجمد رصيد بينفينتو عند النقطة 31 ليحتل المركز الثامن عشر ويتعقد موقفه من البقاء في الدوري.

ويعد هدف هاكان تشالهان أوجلو هو رقم 50 له في الدوريات الخمس الكبرى.

ليصبح رابع لاعب تركي يسجل 50 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى بعد مولود إردينج (92 هدفا) ونيهات قهوجي (76 هدفا) وهليل ألتينتوب (67 هدفا).

ويلعب ميلان ضد يوفنتوس في الجولة المقبلة، فيما يلعب بينفينتو ضد كالياري.video:1