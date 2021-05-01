الزمالك ينفي تعيين مشرف على فريق الكرة

أعلنت اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، عدم صدور أي قرار رسمي في الفترة الأخيرة بتعيين مشرفا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكدت اللجنة أن ما يتم تداوله في الفترة الحالية حول تعيين مشرف على فريق الكرة، مجرد شائعات ولا أساس له من الصحة.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في التاسعة النصف مساء غدا الأحد في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.