مباشر في الدوري - سموحة (0)-(2) الاتحاد.. جووووول أوكوي والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وتقام 3 مباريات في الجولة ذاتها في نفس التوقيت، الأولى بين سموحة والاتحاد وتقام في ستاد الإسكندرية.

تابع تفاصيل مباراة سموحة والاتحاد من هنا

ق 47: جووووول إيمانويل أوكوي والهدف الثاني للاتحاد

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد

ق 4: جوووول رزاق سيسيه والهدف الأول بضربة رأسية رائعة

ق 1: هجمة خطيرة للاتحاد ترتد بتسديدة قوية من مصطفى فتحي تمر جوار مرمى زعيم الثغر

انطلاق المباراة

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والثانية بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي في ستاد الأهلي we السلام.

تابع تفاصيل مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي من هنا

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد

ق 27: جوووووووول الأول للإسماعيلي عن طريق شكري نجيب

انطلاق المباراة

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والثالثة بين طلائع الجيش وأسوان وتقام في ستاد جهاز الرياضة العسكري.

تابع تفاصيل مباراة الجيش وأسوان من هنا

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

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