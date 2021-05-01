مباشر في الدوري - سموحة (0)-(1) الاتحاد.. جووووول رازق سيسيه والأول

السبت، 01 مايو 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه لاعب الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وتقام 3 مباريات في الجولة ذاتها في نفس التوقيت، الأولى بين سموحة والاتحاد وتقام في ستاد الإسكندرية.

تابع تفاصيل مباراة سموحة والاتحاد من هنا

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ق 4: جوووول رزاق سيسيه والهدف الأول بضربة رأسية رائعة

ق 1: هجمة خطيرة للاتحاد ترتد بتسديدة قوية من مصطفى فتحي تمر جوار مرمى زعيم الثغر

انطلاق المباراة

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والثانية بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي في ستاد الأهلي we السلام.

تابع تفاصيل مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي من هنا

انطلاق المباراة

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والثالثة بين طلائع الجيش وأسوان وتقام في ستاد جهاز الرياضة العسكري.

تابع تفاصيل مباراة الجيش وأسوان من هنا

انطلاق المباراة

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الدوري المصري سموحة الاتحاد السكندري الإسماعيلي الإنتاج الحربي طلائع الجيش أسوان
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