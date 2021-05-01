مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) أوساسونا.. هدف أسطوري ضائع من كاسيميرو

السبت، 01 مايو 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد وتشيلسي

يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 34 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــا

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ق.14 كاسيميرو يسدد من قبل دائرة منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس لكن الكرة تعلو العارضة بقليل

ق.9 تسديدة من تشيمي آفيلا يتصدى لها كورتوا بسهولة

ق.6 تهديد مزدوج من ريال مدريد عن طريقة فينيسيوس وأسينسيو لكن دفاع أوساسونا يبعد الخطر ببسالة

ق.3 تهديد أول من هازارد الذي انطلق وسدد كرة علت العارضة بقليل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد أوساسونا في إسبانيا الدوري الإسباني
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