مباشر في إسبانيا - إلتشي (0)-(1) أتليتكو مدريد.. محاولات متبادلة

السبت، 01 مايو 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

ماركوس يورنتي يحتفل بهدف أتليتكو مدريد في إلتشي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إلتشي وأتليتكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق. 44 ركلة جزاااء لأتليتكو مدريد بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء بعد تصويبة من أنخيل كوريا.

ق. 37 لاعبو أتليتكو مدريد يستكملون اللعب أثناء سقوط لاعب إلتشي وتمريرة إلى سواريز الذي انفرد ومرر إلى كاراسكو الذي حاول مراوغة جازانيكا لكن الحارس عاد وتصدى للكرة.

ق. 22 جوووول أووول أخيرا هذه المرة. كاراسكو يمر بشكل رائع من الجهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية، قابلها ماركوس يورنتي بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 21 تصويبة جديدة من ليمار يتصدى لها جازاينا وتسقط من يده لكن يلحق بها قبل أن تتخطى خط المرمى.

ق. 20 تصويبة من يورنتي يتصدى لها جازانيكا بثبات.

تقنية الفيديو تلغي الهدف بداع التسلل على يورنتي.

ق. 16 جوووول أووول أخيرا. بينية من إلى يورنتي الذي أرسل عرضية قابلها لويس سواريز بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق.11 أوووه كعب رائع من كوريا إلى لويس سواريز الذي ينفرد ويسدد في الشباك الجانبية.

ق. 7 اختراق جديد من الجهة اليمنى عن طريق أنخيل كوريا وعرضية يتألق جازانيجا في التصدي لها مجددا قبل متابعة سواريز.

ق. 4 عرضية أولى من توماس ليمار أبعدها باولو جازانيكا قبل رأسي سواريز.

بداية المباراة

في إسبانيا إلتشي أتليتكة مدريد
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