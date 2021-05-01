بيراميدز لـ في الجول: نحن أكثر فريق معاناة من ضغط مباريات الدوري

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه يعتبر أكثر أندية الدوري المصري الممتاز معاناة من ضغط اللقاءات خلال الموسم الحالي على المستويين المحلي والقاري.

وقال فتح الله في تصريحات لـFilGoal.com: "بيراميدز خاض حتى الآن ٢٩ مباراة مختلفة في جميع البطولات، ليكون أكثر الفرق المصرية خوضا للمباريات خلال الموسم الحالي متفوقا على جميع منافسيه، ونعاني من ضغوط كبيرة في الجدول".

وأضاف "الفريق خاص حتى الآن في مسابقة الدوري المصري ١٨ مباراة، ويعتبر من أكثر الأندية خوضا للمباريات بالمسابقة رغم لعبنا كذلك ف الكونفدرالية الإفريقية وبلوغ ربع نهائي البطولة مثل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والذي لعب عددا أقل من بيراميدز في مباريات الدوري".

واستمر "وفي الكونفدرالية، خاض بيراميدز حتى الآن ١٠ مباريات، أي أكثر من الأهلي بمباراتين رغم وصول الفريقين للدور ربع النهائي في بطولتي إفريقيا للأندية".

شدد المدرب العام "بيراميدز الفريق الوحيد الذي خاض ٣ مباريات متتالية خارج أرضه محليا وقاريا في خلال ٧ أيام فقط كانت أمام غزل المحلة باستاد المحلة يوم ١٧ أبريل قبل خوض لقاء نكانا خارج مصر في زامبيا يوم ٢١ بكأس الكونفدرالية لنعود بطائرة خاصة للقاهرة يوم ٢٢ قبل السفر في الثالث والعشرين إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري باستاد الإسكندرية يوم ٢٤ من نفس الشهر".

فتح الله أتبع "نحمد الله على وجود عدد كبير من النجوم في الفريق يتحملون المسئولية ويعوضون الغيابات بسبب الضغط الكبير للمباريات، إذ يواجه بيراميدز العديد من الغيابات بسبب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون بعد كل مباراة، والتي وصلت ذروتها في مباراة طلائع الجيش بغياب أكثر من ١٣ لاعبا بسبب الإصابات المختلفة".

وأتم "أشكر الإدارة على كل ما توفره من دعم وإمكانيات، واللاعبون على كل ما يتحملوه من ضغوط في سبيل تحقيق حلم الجميع بالفوز بأحد البطولات التي يشارك بها بيراميدز هذا الموسم".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.