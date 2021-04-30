لا يُلدغ من جحر "3 مرات".. ساوثامبتون يصمد 80 دقيقة بـ10 لاعبين أمام ليستر

تجنّب ساوثامبتون سيناريو كارثيا جديدا، وفرض التعادل 1-1 على ضيفه ليستر سيتي في ملعب سانت ميري بالجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وخاض ساوثامبتون المباراة بعشرة لاعبين منذ طرد لاعبه يانيك فيسترجارد في الدقيقة 10.

المدافع الدولي الدنماركي حصل على البطاقة الحمراء بعد إعاقته جيمي فاردي في طريقه إلى المرمى.

ليضطر رالف هاسنهوتل مدرب ساوثامبتون إلى إجراء تغيير مبكر بإخراج ناثان تيلا، وتعويضه بالمدافع محمد ساليسو.

ساوثامبتون تمكن من الصمود في الدقائق التالية، بل تقدّم في النتيجة من ركلة جزاء سجلها نجمه جيمس وارد براوس في الدقيقة 61.

لكن ليستر عاد سريعا بهدف جوني إيفانز في الدقيقة 68 بعد تمريرة النيجيري كليتشي إهياناتشو.

ليكتفي ليستر سيتي برفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني، و5 نقاط عن تشيلسي الثالث، والأخيرين لديهما مباراة أقل إذ لم يلعبا بعد هذه الجولة.

فيما رفع ساوثامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز 14، بفارق 10 نقاط كاملة عن مناطق الهبوط، ليقترب من ضمان البقاء رسميا.

تجنب الكابوس

الطرد المبكر الذي تعرض له مدافع ساوثامبتون، أنذر بكابوس تكرر مرتين في آخر عام ونصف لفريق القديسين.

للمصادفة، كانت المرة الأولى أمام ليستر نفسه في أكتوبر 2019 وعلى نفس الملعب، مباراة شهدت طردا مبكرا وقتها لـ ريان بيرتراند في الدقيقة 12، وانتهت على خسارة ساوثامبتون 0-9.

الكابوس تكرر مجددا في مسرح الأحلام بشهر فبراير الماضي عندما طُرد أليكس يانكيفيتز لاعب ساوثامبتون بعد دقيقتين، ليعاقبهم مانشستر يونايتد بنتيجة 9-0 جديدة.

هذه المرة، ورغم اللعب بعشرة لاعبين لـ80 دقيقة كاملة، تجنب أفراد ساوثامبتون الإحراج أمام ليستر سيتي.