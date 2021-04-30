مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية – ترقب لمنافسي الأهلي وبيراميدز

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

قرعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

مراسم قرعة الكونفدرالية الإفريقية تبدأ في الثانية ظهرا بتوقيت مصر.

وبعد نهاية قرعة الكونفدرالية، تبدأ قرعة دوري أبطال إفريقيا في الثالثة إلا ربع مساء.

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منافسو الأهلي المحتملين: ماميلودي صن داونز - الترجي - الوداد.

منافسو بيراميدز المحتملين: إنيمبا - شبيبة القبائل - جيراف.

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بداية القرعة بعد قليل

في إفريقيا الأهلي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية
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