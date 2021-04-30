كرة سلة – محمد طه لـ في الجول: كنا متأكدين من عودة الأهلي.. والإصرار منحنا اللقب

كشف محمد طه "ميدو" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة، بأنهم كانوا على يقين من عودة الأهلي في اللقاء بعد التقدم المبكر، لكن الإصرار حسم النتيجة في النهاية.

الاتحاد السكندري توج بطلا لكأس مصر لكرة السلة للمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 78-76 في النهائي.

وقال محمد طه في تصريحات لـFilGoal.com: "المباراة كانت صعبة للغاية، ورغم تقدمنا في أول دقائق المباراة، إلا أننا كلاعبين كان لدينا يقين إن الأهلي فريق كبير ويمكنه العودة للمباراة في أي وقت".

وأضاف "بالفعل تقدم الأهلي بالفترة الثالثة، إلا أننا كلاعبين لدينا إصرار على حصد اللقب، وهو ما نتعامل معه في جميع النهائيات التي نخوضها بأن نلعب للثانية الأخيرة".

طه أكمل "الأهلي فريق قوي، وهو بالفعل شريك معنا منذ الموسم الماضي في جميع النهائيات، وبالتـكيد مقابلته في الدور قبل النهائي من مسابقة دوري السوبر هو بمثابة نهائي مبكر".

وأتم "أظن إن الفوز لن يحسم إلا في المباراة الخامسة. الأهلي فريق كبير ولديه لاعبين كبار".