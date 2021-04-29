مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(1) المقاولون العرب.. تبديلان من كارتيرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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ق. 68 حازم إمام وشيكابالا يشاركان بدلا من حمزة المثلوثي وأوباما.

ق. 68 انطلاقة رائعة من بنشرقي وتمريرة إلى عبد الله جمعة الذي أرسل عرضية، قابلها أوباما برأسية في يد الحارس.

ق. 64 أحمد الشيمي وعمر فتحي "سافيولا" يشاركان بدلا من محمد رزق ويوسف الجوهري.

ق. 59 جنش يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة من عبد الله ياسين.

ق. 50 ركنية نفذها لويس إدوارد وأنقذها جنش قبل أن تسكن الشباك.

ق. 48 جوووول ثاااني. عرضية من المثلوثي. قابلها أشرف بنشرقي برأسية في المرمى بعد خروج خاطئ من أبو السعود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 طارق حامد يسدد فوق المرمى.

ق. 41 عرضية من المثلوثي سندها أوباما لبنشرقي الذي أطلق صاروخ في الشباك الجانبية.

ق. 38 عرضية من بنشرقي قابلها أحداد بلمسة يتصدى لها أبو السعود ويحولها إلى ركنية.

ق. 36 أوووه مرتدة رائعة قادها عبد الله جمعة بسرعته وراوغ المدافع وسدد بيمناه لكن في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 29 جووول التعااادل للزمالك. أشرف بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 27 ركلة جزااء جديدة لكن للزمالك هذه المرة بعد عرقلة لـ حميد أحداد داخل منطقة الجزاء.

ق. 21 جووول أوول للمقاولون العرب. محمد سمير يسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى جنش.

ق. 21 ركلة جزااء للمقاولون العرب. عبد الله ياسين يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويمر بين محمد عبد الغني وطارق حامد ويسقط على الأرض، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

ق. 6 إبراهيم نور الدين يراجع تقنية الفيديو ولا يحتسب ركلة جزاء للزمالك.

بداية المباراة