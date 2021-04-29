مباشر الدوري الأوروبي – فياريال (2) (1) أرسنال.. طرد كابوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فياريال وأرسنال التي تقام في ملعب لاسيراميكا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

----

ق.80 بطاقة صفراء ثانية لـ إيتيان كابوي وطرده وخروجه مصابا على محفة

ق.72 جووووووووول بيبي يسجل الهدف الأول لـ أرسنال من ركلة جزاء

ق.71 ركلة جزاء لـ أرسنال بعد سقوط بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء

ق.66 مورينو يهدر في مواجهة االمرمى بتصدٍ آخر من لينو

ق.63 دخول جابرييل مارتينيلي بدلا من أوديجارد

ق.61 تسديدة قوية من تشوكويزي يتصدى لها لينو

ق.57 بطاقة صفراء ثانية لـ سيبايوس ويترك أرسنال بعشرة لاعبين

بداية الشوط الثاني

دخول كوكولين بدلا من ألكاسير في صفوف فياريال

نهاية الشوط الأول

ق.45 ألكاسير ينفذ ركلة حرة يمسكها لينو بثبات

ق.35 تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بسبب لمسة يد سابقة على بيبي أثناء استلام الكرة

ق.34 ركلة جزاء لـ أرسنال بعد عرقلة ألبيول لـ بيبي

ق.33 تسديدة من جيرارد مورينو تمر بعيدة عن القائم

ق.30 جووووووول راؤول ألبيول يسجل الثاني لـ فياريال بضربة رأسية بعد تمريرة جيرارد مورينو الرأسية

ق.25 ساكا يطلق تسديدة يسارية غير دقيقة بعدة عن المرمى

ق5: مانو تريجيروس يسجل الأول لفياريال

ق3: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية اللقاء