مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (5) - (2) روما.. بوجبا جووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وروما التي تقام اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق74: جوووووووووووووووول خامس ليونايتد برأسية قوية من بوجبا بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

ق71: جووووووووووووووول راااابع ليونايتد عن طريق برونو فيرنانديز.

ق69: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة كافاني.

ق68: تسديدة قوية من لوك شو تصدى لها حارس روما.

ق66: دي خيا يتصدى لرأسية قوية من دجيكو.

ق64: جوووووووووووول كافاني يستغل كرة مرتدة من حارس روما بعد تسديدة سيئة من بيساكا ويسجل الهدف الثالث ليونايتد.

ق53: عرضية زاحفة من لوك شو ولكن تسديدة كافاني اليسارية ذهبت أعلى المرمى بكثير.

ق49: جووووووووووول كافاني يسجل الهدف الثاني ليونايتد ويدرك التعادل بتسديدة قوية بيمناه بعد بينية رائعة من برونو فيرنانديز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدفين لهدف.

ق45+4: كافاني يستغل خطأ قاتل من مدافع روما ويسدد في جسد حارس روما وارتدت الكرة له وبدلا من التمرير لبوجبا سدد مجددا وتصدى له الحارس مرة أخرى.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: تبديل ثالث اضطراري لروما بخروج سبينازولا ومشاركة برونو بيريز.

ق34: جووووووووووووول دجيكو يسجل الهدف الثاني لروما.

ق28: تبديل اضطراري ثاني لروما بسبب إصابة الحارس لوبيز في كتفه ومشاركة أنطونيو ميرانتي.

ق26: تسديدة مقوسة من بوجبا تصدى لها باو لوبيز وارتدت الكرة وسددها بيساكا لكن دفاع روما شتتها سريعا.

ق14: حوووووووووووووول لورينزو بيلليجريني يدرك التعادل لروما من ركلة جزاء.

ق13: ركلة جزاء لروما بداعي لمسة يد على بوجبا.

ق9: جوووووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة ثلاثية رائعة من بوجبا لكافاني لبرونو الذي سدد كرة ساقطة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

ق5: تبديل اضطراري لروما بسبب إصابة عضلية لجوردان فيريتوت ومشاركة جونزالو فيلار.

انطلاق المباراة.