مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (1) - (0) روما.. برونو جوووووول

الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد غرناطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وروما التي تقام اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ق9: جوووووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة ثلاثية رائعة من بوجبا لكافاني لبرونو الذي سدد كرة ساقطة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

ق5: تبديل اضطراري لروما بسبب إصابة عضلية لجوردان فيريتوت ومشاركة جونزالو فيلار.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد روما الدوري الأوروبي
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