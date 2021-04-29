مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (1) - (0) روما.. برونو جوووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وروما التي تقام اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ق9: جوووووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة ثلاثية رائعة من بوجبا لكافاني لبرونو الذي سدد كرة ساقطة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

ق5: تبديل اضطراري لروما بسبب إصابة عضلية لجوردان فيريتوت ومشاركة جونزالو فيلار.

انطلاق المباراة.