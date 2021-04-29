مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (1) غرناطة.. طرد كومان

الخميس، 29 أبريل 2021 - 18:40

كتب : FilGoal

برشلونة - غرناطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وغرناطة في لقاء مؤجل من الجولة 33.

ويمتلك برشلونة فرصة الانفراد بالصدارة حال الفوز على الفريق الأندلسي، إذ يمتلك البلاوجرانا 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق.66 طرد كومان للاعتراض على الحكم

ق.63 جوووووول داروين ماتشيس يدرك التعادل لـ غرناطة

ق.61 خروج سولدادو ودخول مولينا وخروج يان إيتيكي ودخول ماكسيم جونالون

ق.53 تسديدة على الطائر من روبيرتو تمر أعلى المرمى بقليل

ق.47 جريزمان يهدر أولى فرص الشوط الثاني بعد عرضية إلايش وتسديدة يمينية من الفرنسي تجاور القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.36 ميسي يهدر فرصة هائلة بعد تمريرة طولية من رفيقه بوسكيتس

ق.24 جووووووول ميسي يسجل الهدف الأول بتسديدة يسارية أرضية

ق.20 بطاقة صفراء لـ روبيرتو سولدادو بعد تدخل قوي على جريزمان

بداية اللقاء

برشلونة غرناطة الدوري الإسباني
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