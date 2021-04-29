مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (0) غرناطة.. جووووول ميسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وغرناطة في لقاء مؤجل من الجولة 33.

ويمتلك برشلونة فرصة الانفراد بالصدارة حال الفوز على الفريق الأندلسي، إذ يمتلك البلاوجرانا 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

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بداية اللقاء