تشيلسي مهتم بإعادة لوكاكو

الخميس، 29 أبريل 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

يستعد تشيلسي لإعادة روميلو لوكاكو مهاجم إنتر إلى ستامفورد بريدج مرة أخرى.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

تشيلسي

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي في صيف 2011 ولكن تم إعارته لأندية وست بروميتش وإيفرتون قبل أن ينتقل للأخير في صفقة دائمة صيف 2014.

وكشفت صحيفة ذا صن أن تشيلسي يريد استعادة لوكاكو الذي ظهر وتألق مع أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر.

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وانتقل لوكاكو إلى إنتر مقابل 74 مليون يورو في صيف 2019 وسجل منذ تلك الفترة 61 هدفا في 91 مباراة رسمية مع النيرازوري.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى استعداد تشيلسي لدفع 90 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب من 105 ملايين يورو من أجل استعادة لوكاكو مجددا.

وكانت أهداف لوكاكو قد ساهمت في إنهاء إنتر الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري الإيطالي ووصافة الدوري الأوروبي.

ويقترب إنتر هذا الموسم من حصد لقب الدوري الإيطالي.

ويأتي لوكاكو في المركز الثاني من ترتيب صدارة الهدافين في الدوري الإيطالي بـ 21 هدفا وبفارق 4 أهداف عن كريستيانو رونالدو المتصدر.

تشيلسي إنتر لوكاكو
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