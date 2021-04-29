كرة يد - شهد الشواربي لـ في الجول: تعاهدنا على استعادة الثنائية هذا الموسم.. وأحلم بلقب قاري

أعربت شهد الشواربي لاعبة فريق سيدات الأهلي لكرة اليد عن سعادتها بتحقيق لقبي الدوري والكأس بعد غيابهما عن الأحمر الموسم الماضي.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب الدوري قبل الجولة الختامية بعد الفوز على فريق الشمس، ليصعد الأحمر إلى الصدارة بـ 15 نقطة بالعلامة الكاملة في الدورة الختامية.

وقالت شهد الشواربي لـ FilGoal.com: "منذ نهاية الموسم الماضي تعاهدنا كلاعبات بين أنفسنا ومع الإدارة والجماهير أن يكون ذلك موسم ومضى واستعادة الدوري والكأس من جديد".

وتابعت "بذلنا مجهودا كبيرا في التدريبات لنثبت ما تعاهدنا عليه وحتى لايقال (راحت عليكم) ونعيد تفوقنا من جديد".

وعن إخفاق الموسم الماضي أوضحت "ربما كان هناك عوامل خارجية وأخرى داخلية بالفريق سواء منا كلاعبات أو جهاز فني ولكن في النهاية أدت لخسارتنا الدوري".

وكان الأهلي قد فقد سيطرته على كرة اليد النسائية الموسم الماضي بتتويج الشمس بلقب الدوري وسبورتنج بلقب الكأس.

وكشفت شهد الشواربي "سر السيطرة على البطولات هذا الموسم هو الروح منذ البداية إلى النهاية، تعبنا لم يضيع كنا نريد حسم قوتنا من البداية ولم نريد الفوز بصعوبة"

وشددت "أردنا أن يعلم الجميع أن ذلك هو المكان الطبيعي لنا وهذه هي مكانة الأهلي".

وعن التعاقد مع التونسية سندس حشانة قالت: "كان لها دورا كبيرا ومنحتنا إضافة وخبرات قوية، كانت عامل مساعد طوال الموسم، نحن فريق يكمل بعضه".

وبالحديث عن إمكانية المشاركة في إفريقيا كشفت "لا نعلم الموقف حتى الآن لكن بالتأكيد نتمنى المشاركة في البطولات القارية وتحقيق ميدالية للنادي".

وأضافت شهد "اهتمام الإعلام وإذاعة المباريات تليفزيونيا له تأثير كبير بالطبع، الآن الجماهير تعلمنا جيدا ونشكر من ساهم في ذلك".

وواصلت "هذا التأثير يمثل ضغط أكبر علينا من أجل إثبات أنفسنا ورغبة أكبر في تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير".

أما عن أصعب فترات الموسم فأوضحت "وصلت إلى أعلى مستوى في شهر نوفمبر ولكن تعرضت لإصابة قوية استمرت لشهرين، وكانت فترة صعبة جدا".

وتابعت "عدت من الإصابة في وقت صعب ومباريات قوية لكن بمساعدة زميلاتي والجهاز الفني عدت تدريجيا".

واختتمت تصريحاتها "أحلم بتحقيق لقب قاري مع النادي الأهلي وعودة منتخب السيدات الفترة المقبلة".