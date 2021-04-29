أروابارينا: سعيد ومقتنع بالأداء أمام نامونجو بعيدا عن النتيجة.. ووداي لن يلحق بمواجهة الزمالك

أعرب رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بأداء العناصر الجديدة التي شاركت أمام نامونجو في الكونفدرالية مساء الأربعاء.

محمود وادي النادي : بيراميدز بيراميدز

ونجح بيراميدز في ختام مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية بالفوز بهدف دون رد أمام نامونجو سجله إبراهيم عادل.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "رغم ضمان التأهل لربع النهائي إلا أننا لعبنا اليوم أمام نامونجو من أجل الفوز".

وتابع "منحنا الفرصة للعناصر التي لا تشارك كثيرا، وأثبتوا بالفعل قدراتهم وكان ينقصهم فقط الشراسة الهجومية المطلوبة".

وأضاف أروابارينا "هناك مشكلة في عدم استغلال الفرص، كان علينا الهدوء والتركيز في بعض الفرص التي أتيحت وهي نقطة نعمل على علاجها".

وبالحديث عن محمود وادي مهاجم الفريق المصاب أوضح "يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل".

وكشف أروابارينا "لن يكون قادرا على المشاركة أمام الزمالك والجهاز الطبي سيحدد موقفه الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "مواجهة نامونجو منحت جميع العناصر ثقة قبل مواجهة الزمالك المهمة في الدوري، وأتمنى أن نقاتل لتحقيق الفوز".

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.