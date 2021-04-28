مؤتمر فونيسكا: مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز بالدوري الأوروبي

أكد باولو فونيسكا المدير الفني لروما أن فريقه في أتم جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد مشددا على أن الفريق الإنجليزي يعد المرشح المفضل للفوز بالدوري الأوروبي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، غدا الخميس، على ملعب أولد ترافورد.

وقال فونيسكا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نعلم أن المباراة مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف "من المهم لنا أن نشعر بشغف الجماهير، فنحن نرغب في أن نقاتل من أجلهم ومن أجل المدينة ومن أجل الفريق".

واستمر "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، كما أن مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز باللقب".

وتابع "لقد تحدثت مع كريس (سمولينج) وهنريك مخيتاريان عن المباراة لأنهما لعبنا هنا (في نصف النهائي) من قبل".

وسبق لسمولينج ومخيتاريان الفوز بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد عام 2017.

وواصل "مانشستر يونايتد لديه عدة لاعبين رائعين، لكننا نستعد لذلك، على الرغم من أننا سنلعب دون جيانلوكا مانسيني".

وأتم "لكني لا أعتقد أن الدفاع يدور حول المدافعين فقط، علينا أن نعمل كمجموعة".