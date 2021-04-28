مؤتمر فونيسكا: مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز بالدوري الأوروبي

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

باولو فونيسكا

أكد باولو فونيسكا المدير الفني لروما أن فريقه في أتم جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد مشددا على أن الفريق الإنجليزي يعد المرشح المفضل للفوز بالدوري الأوروبي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، غدا الخميس، على ملعب أولد ترافورد.

وقال فونيسكا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نعلم أن المباراة مهمة بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة
سولشاير: لدي قميصي توتي ودي روسي ولم أقصد عدم احترام روما.. وهذا ما نبني من أجله بوجبا: روما لم يصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي "للمتعة" روما يواصل الترنح بالسقوط أمام كالياري لا جازيتا ديللو سبورت: ساري المرشح الأبرز لخلافة فونسيكا في روما سولشاير عن مواجهة روما: قدمنا أداء قويا ضد الأندية الإيطالية.. ونعرف خطورة دجيكو

وأضاف "من المهم لنا أن نشعر بشغف الجماهير، فنحن نرغب في أن نقاتل من أجلهم ومن أجل المدينة ومن أجل الفريق".

واستمر "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، كما أن مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز باللقب".

وتابع "لقد تحدثت مع كريس (سمولينج) وهنريك مخيتاريان عن المباراة لأنهما لعبنا هنا (في نصف النهائي) من قبل".

وسبق لسمولينج ومخيتاريان الفوز بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد عام 2017.

وواصل "مانشستر يونايتد لديه عدة لاعبين رائعين، لكننا نستعد لذلك، على الرغم من أننا سنلعب دون جيانلوكا مانسيني".

وأتم "لكني لا أعتقد أن الدفاع يدور حول المدافعين فقط، علينا أن نعمل كمجموعة".

مانشستر يونايتد روما الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر فونيسكا: مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز بالدوري الأوروبي 16 دقيقة | أوروبا
البدري عن كأس العرب: مجموعتنا قوية.. نسعى لإعادة الزمن الجميل لمنتخبنا 19 دقيقة | مصر
مالك سبوتيفاي: لدي الأموال لشراء أرسنال.. أرجو أن يستمع كرونكي لعرضي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) نامونجو.. هدف ملغي 47 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب المصري لـ في الجول: نلعب بشكل هجومي أمام كل الفرق.. نطمح في ترتيب يليق بتاريخنا 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال – سان جيرمان (1) - (0) مانشستر سيتي.. ماركينيوس جووووول 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - مجموعة نارية لناشئات مصر في كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
هل بات الرحيل وشيكا؟ هاري كين: أريد الفوز ببطولات كبرى وتوتنام لا يفعل ذلك حاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك