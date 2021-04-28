مالك سبوتيفاي: لدي الأموال لشراء أرسنال.. أرجو أن يستمع كرونكي لعرضي

أكد دانييل إيك الملياردير السويدي ومالك شركة "سبوتيفاي" التي تقدم خدمات البث الموسيقي على رغبته في شراء نادي أرسنال.

وقال إيك لشبكة "CNBC" البريطانية: "لقد قمت بتأمين عملية التمويل وأرجو أن يستمع المُلاك للعرض".

وتابع "لدي فرصة هائلة لوضع رؤية حقيقية لكي يعود النادي لأمجاده".

وواصل "أضع تركيزي على النادي وعلى الجماهير وأحاول أن يعود النادي لأمجاده".

وأكد "أنا مشجع للنادي أولا وأخيرا وهذا هو الشيء المهم بالنسبة لي".

وأتم "أرغب في أن يؤدي النادي بشكل أفضل، فهذا هو هدفي الأساسي".

وكانت صحيفة "تليجراف" البريطانية قد نشرت تقريرا عن رغبة دانييل إيك في شراء نادي أرسنال بعدما تحالف مع تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا نجوم النادي السابقين. (طالع التفاصيل)

وكان الملياردير إيك قد كشف عبر تويتر عن حبه للنادي، قبل يومين من تقرير تليجراف بإنه يعمل مع هنري وبيرجكامب وفييرا في محاولة لشراء النادي من الملاك المغضوب عليهم من الجماهير بسبب انضمامهم لدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يتراجعوا بعدها بيومين.

ويمتلك ستان كرونكي نادي أرسنال.

ورغم اهتمام إيك بالحصول على حصة الأغلبية في أرسنال، فإن نجل ستان كرونكي، جوش، أكد قبل أيام أن النادي ليس للبيع.