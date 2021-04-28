مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) نامونجو.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق بيراميدز من حسابات النادي الرسمية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

أخبار متعلقة
بيراميدز يواجه نامونجو بدون رمضان والسعيد وإكرامي ووادي إكرامي: لم أرفض الجلوس بديلا لـ الشناوي.. وميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك ثأر لهزيمة الدور الأول.. صرخة بيراميدز تُسقط الاتحاد السكندري بثنائية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: هدف ملغي من بيراميدز. إريك تراوري يسجل رأسية بالمرمى لكنه كان متسللا.

انطلاق المباراة.

بيراميدز نامونجو في إفريقيا في الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة بوروندي وديا قبل مقابلة أنجولا 8 دقيقة | منتخب مصر
مخيتاريان: بوجبا كان يُنتقد في مانشستر يونايتد بسبب تسريحة شعره 18 دقيقة | أوروبا
شوط واحد لا يكفي مصطفى محمد للتسجيل.. جالاتا سراي يفوز على قونيا سبور 45 دقيقة | المحترفون
مؤتمر فونيسكا: مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز بالدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
البدري عن كأس العرب: مجموعتنا قوية.. نسعى لإعادة الزمن الجميل لمنتخبنا ساعة | مصر
مالك سبوتيفاي: لدي الأموال لشراء أرسنال.. أرجو أن يستمع كرونكي لعرضي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) نامونجو.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكونفدرالية
مدرب المصري لـ في الجول: نلعب بشكل هجومي أمام كل الفرق.. نطمح في ترتيب يليق بتاريخنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك