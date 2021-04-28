مباشر ليلة الأبطال – سان جيرمان (1) - (0) مانشستر سيتي.. ماركينيوس جووووول

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

ماركينيوس - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق28: يا ربااااه باريديس كاد يسجل الهدف الثاني برأسية أخرى من ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق21: يا ربااااه الفرصة الأول لسيتي بتسديدة على الطائر من بيرناردو سيلفا تصدى لها كيلور نافاس وحولها لركلة ركنية.

ق15: جووووووووووووووووول أوووووو ل في اللقاء ماركينيوس يحول عرضية قادمة من الركلة الركنية من دي ماريا برأسية قوية في الشباك.

ق13:تمريرة متبادلة رائعة بين نيمار ومبابي واللاعب البرازيلي أطلق تسديدة قوية تصدى لها إديرسون وحولها لركلة ركنية.

ق2: تسديدة زاحفة من نيمار بيسراه تصدى لها إيدرسون بثبات.

انطلاق المباراة.

سان جيرمان مانشستر سيتي ليلة الأبطال
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