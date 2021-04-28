انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (1)-(0) قونيا سبور.. فوز فريق مصطفى محمد
الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي ضد قونيا سبور في الجولة الـ38 من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أساسيا مع جالاتا سراي.
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نهاية المباراة
ق87: هدف أول لجالاتا سراي عن طريق إيمري أكبابا
ق70: محاولات هجومية لجالاتا سراي
خروج مصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني ومشاركة ريان بابل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 30: ضغط من جالاتا سراي في محاولة لتسجيل التقدم
ق 15: هدوء في اللعب والكرة في وسط الملعب دون خطورة
انطلاق المباراة