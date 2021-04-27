مباشر كأس السلة - الأهلي (60)-(56) الزمالك.. نهاية الربع الثالث

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من تلك المباراة - المذاعة عبر أون تايم سبورتس 2 - لمواجهته في النهائي مساء الخميس.

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نهاية الربع الثالث

60-56 للأهلي

43-43 ومنتصف الربع الثالث

40-39 للأهلي ومتبقي 6 دقائق

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني

38-32 للأهلي

34-25 للأهلي ومنتصف الربع الثاني

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول

21-19 للأهلي

17-17 تعادل جديد ومتبقي أقل من دقيقتين

9-9 للأهلي ومتبقي 6 دقائق

الربع الأول

انطلاق المباراة