مباشر كأس السلة - الأهلي (43)-(43) الزمالك.. الربع الثالث

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

كرة سلة الأهلي والزمالك - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من تلك المباراة - المذاعة عبر أون تايم سبورتس 2 - لمواجهته في النهائي مساء الخميس.

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43-43 ومنتصف الربع الثالث

40-39 للأهلي ومتبقي 6 دقائق

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني

38-32 للأهلي

34-25 للأهلي ومنتصف الربع الثاني

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول

21-19 للأهلي

17-17 تعادل جديد ومتبقي أقل من دقيقتين

9-9 للأهلي ومتبقي 6 دقائق

الربع الأول

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الزمالك
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