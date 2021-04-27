مباشر في الدوري - المصري (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

المصري - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 47: جوووول عمر كمال يسجل التعادل للمصري

ق 46: اختراق من رفعت من الناحية اليسرى ويلعب عرضية تصطدم بالدفاع والشناوي وتخرج لركنية

ق 42: إنذار لأحمد جمعة بعد تدخل مع أكرم توفيق

ق 19: أحمد جمعة يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد والشناوي ينقذ مرماه مرة أخرى

ق 16: أحمد جمعة يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية أمام مرمى الشناوي بعد عرضية من رفعت لكن الكرة تمر جوار المرمى

ق 12:جوووول الحكم يعود للفيديو ويحتسب الهدف لمحمد شريف الذي تلقى تمريرة طويلة من كوكا جعلته في مواجهة المرمى قبل أن يصطدم أحمد شوشة مدافع المصري مع حارسه دعدور ويقوم شريف ويكمل الكرة في الشباك

ق 11: محمد شريف يسجل هدفا للأهلي والحكم لا يحتسبه بداعي التسلل

ق 6: رأسية خطيرة من سينبوري بعد عرضية من أحمد رفعت

ق 4: انفراد من الشحات ويمر من الحارس ثم يسددها ويبعدها أحمد دعدور عن مرمى المصري

ق 2: هجمة سريعة للأهلي وعرضية من أفشة يقابلها شريف بضربة رأسية تمر أعلى المرمى

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسطورة العراق لـ في الجول: مجموعتنا أصعب من مصر والجزائر في كأس العرب 36 دقيقة | آسيا
إنفانتينو: النسخة الأولى من كأس العرب استثنائية.. ستكون شاهد عيان على المونديال 43 دقيقة | الوطن العربي
مدرب قطر لـ في الجول: كأس العرب بطولة مهمة لإعداد الفريق والبلد لكأس العالم ساعة | آسيا
رابح ماجر: أرشح مصر لتصدر المجموعة في كأس العرب ساعة | منتخب مصر
وائل جمعة لـ في الجول: لماذا لا تفوز مصر بـ كأس العرب.. أتمنى ألا تخرج عن إطار الكرة ساعة | منتخب مصر
بعد الوقوع ضده في كأس العرب.. رينار لـ في الجول: لن أنسى فترتي مع منتخب المغرب ساعة | الوطن العربي
مباشر في الدوري - المصري (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
أبو تريكة: سعيد للغاية بمواجهة الجزائر.. وخففوا الضغط على البدري ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك