كرونكي يعلنها: لن نبيع أرسنال

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

ستان وجوش كرونكي مالكا أرسنال

أعلن ستان كروني مالك أرسنال ونجله جوش في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عدم وجود أي نية لديهما في بيع حصتهما في النادي الإنجليزي.

وقال البيان الذي نشره موقع "بلومبيرج" الأمريكي: "في الأيام الماضية لاحظنا بعض التكهنات عبر وسائل الإعلام تتحدث عن عرض محتمل للاستحواذ على نادي أرسنال".

وواصل "نحن ملتزمون بنسبة 100% تجاه أرسنال ولن نبيع أي حصة لنا في النادي، لم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عروض".

أخبار متعلقة
تليجراف: عملاق منصات الموسيقى يتحالف مع 3 أساطير لشراء أرسنال من كرونكي أنشيلوتي: فوز إيفرتون؟ التعادل كان النتيجة المستحقة ضد أرسنال لينو يخطئ ليكتب ما لم يحدث منذ 25 عاما.. إيفرتون يفوز على أرسنال

وأتم البيان "طموحنا مع أرسنال هو المنافسة للفوز بأكبر البطولات في كرة القدم، وتركيزنا ينصب على تحسين قدرتنا التنافسية على أرض الملعب لتحقيق ذلك".

يأتي ذلك بعد الأنباء التي انتشرت حول وجود تحالف بين نجوم أرسنال تيري هنري وباتريك فييرا ودينيس بيركامب مع مالك منصة "سبوتيفاي" دانييل إيك لشراء حصة عائلة كرونكي في النادي.

وذكرت موقع "ذا أثليتك" الأمريكي اليوم في تقرير له أن جوش كرونكي والمدير التنفيذي لأرسنال فيناي فينكاتيشام قاما بمكالمة استمرت 50 دقيقة مع إدارة النادي وجميع أعضائه وأكد فيها عدم وجود أي نية لبيع أسهم الأول فيه.

وأكد كرونكي خلال المكالمة أنه يخطط لضخ المزيد من الأموال في النادي للمنافسة على البطولات.

يذكر أن جمهور أرسنال قام بمظاهرة أمام ملعب الإمارات قبل عدة أيام طالب خلالها كرونكي بالرحيل عن النادي وبيع أسهمه فيه.

أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: يويفا يطلب فتح تحقيقا حول الإدعاءات ضد أرناوتوفيتش 10 دقيقة | يورو 2020
دي يونج: انتقاد منتخب هولندا؟ في إسبانيا الأمر أسوأ 10 دقيقة | يورو 2020
استبعاد دين هندرسون من قائمة إنجلترا وتعويضه بحارس شيفيلد يونايتد 58 دقيقة | يورو 2020
مران الأهلي - أفشة ووليد سليمان يشاركان في التدريبات الجماعية ساعة | مصر
فيدال: أتمنى ارتداء قميص كلوب أمريكا ولكن ساعة | الدوري الإيطالي
لابورتي: موراتا سيسجل ثلاثية المرة المقبلة ليخرس الجميع ساعة | يورو 2020
تليجراف: سيتي ينوي التجديد لـ ستيرلينج بعد يورو 2020 2 ساعة | ميركاتو
إريكسن: أنا بخير 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك